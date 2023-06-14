Reuters: США подталкивает Индию к сделке по поставке беспилотников накануне визита Моди в Вашингтон

Белый дом добивается от Индии заключения сделки по поставке десятков американских беспилотников SeaGuardian накануне визита в Вашингтон премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

Как пишет Reuters, Индия давно была заинтересована в покупке беспилотников SeaGuardian на сумму $2-3 млрд, однако бюрократические процедуры мешали заключить сделку несколько лет.

На фоне назначенного на 22 июня визита Нарендры Моди в Вашингтон Госдепартамент США, Пентагон и Белый дом попросили Индию «показать прогресс» в заключении сделки на покупку 30 беспилотников, сообщили источники Reuters. Для запуска процесса передачи беспилотников, Индия должна подготовить соответствующую документацию.

На прошлой неделе Минобороны Индии так и не определилось с числом беспилотников, которые планирует закупить, пишет Reuters. Ранее Индия собиралась закупить 30 SeaGuardian, позже это число сократили до 24, а в мае — до 18.

По информации Reuters, закупка беспилотников будет включена в повестку дня на встрече президента США Джо Байдена и Нарендры Моди. Агентство отмечает, что 13 июня в Нью-Дели прибыл советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, чтобы завершить подготовку к визиту господина Моди в Вашингтон.

Олеся Павленко