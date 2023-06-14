4 процента в годовом выражении составила в мае инфляция в США, сообщил американский Минтруд. Минимальный с марта 2021 года показатель снижает вероятность дальнейшего повышения базовой ставки ФРС (заседание пройдет сегодня). Замедление инфляции в мае во многом было обеспечено снижением цен на энергоносители: после падения на 5,1% в апреле в мае они снизились на 11,7% год к году. В месячном выражении инфляция выросла в соответствии с прогнозами — на 0,1% (после роста на 0,4% в апреле). Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в годовом выражении замедлился до минимальных за 1,5 года 5,3% после подъема на 5,5% в апреле.