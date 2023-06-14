Роспотребнадзор одобрил девять зон отдыха с купанием в Москве

В Москве одобрили девять зон отдыха с купанием. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

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Как сказано в сообщении, в эксплуатацию приняты зоны отдыха: Путяевский пруд №1 в Восточном административном округе, пляж «Динамо» в Северном административном округе, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 Северо-Западном административном округе, Тропарево в Юго-Западном административном округе, Мещерское в Западном административном округе, Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро в Зеленоградском административном округе.

Еще три зоны отдыха: Левобрежье, Головинские пруды и Большой Садовый пруд в Северном административном округе — приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания. В Роспотребнадзоре отметили, что вода в этих водоемах не соответствует требуемому качеству. «Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоемах зон отдыха будет разрешено»,— сказано в сообщении ведомства.

Олеся Павленко