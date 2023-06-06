Движение и парковку на ряде улиц Петербурга начнут запрещать с 8 июня в связи с ПМЭФ

Первые ограничения движения на дорогах Санкт-Петербурга, вводимые в связи с проведением Петербургского международного экономического форума 2023, вступят в силу уже 8 июня, сообщил комитет по транспорту Смольного.

Так, с 8 июня по Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта будет полностью закрыто движение транспорта, также начет действовать запрет остановки на улицах Пилотов, Внуковской, Домодедовской и Стартовой. 9 числа для автомобилистов закроют Стартовую улицу на участке от перекрестков с Быковской и Внуковской улицами.

С 12 по 17 июня на Исаакиевской и Театральной площадях, в переулке Антоненко, набережной реки Мойки, Вознесенском проспекте от Большой Морской до Малой Морской улиц, Владимирском проспекте от дома 2/49 до Стремянной улицы, улице Марата и площади Островского будет запрещена парковка.

Полный график ограничений опубликован на сайте комитета по транспорту.

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