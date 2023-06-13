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Коммерсантъ FM
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Участие в ПМЭФ подтвердили 17 тысяч человек

Более 17 тыс. человек из 130 стран подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 14 по 17 июня, передает пресс-служба «Росконгресса» слова ответственного секретаря ПМЭФ Антона Кобякова.

Стоимость участия в ПМЭФ в текущем году составляет 720 тыс. руб. Страной—гостем ПМЭФ-2023 выступят Объединенные Арабские Эмираты. Страна с таким статусом строит на площадке форума центральный павильон, а также проводит большое количество мероприятий.

В 2022 году форум прошел с 15 по 18 июня, в нем участвовали представители 130 государств.

Эрдни Кагалтынов

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