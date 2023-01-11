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Коммерсантъ FM
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Цену на билет на ПМЭФ временно снизили на 120 тыс. рублей

Пакета участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году подешевел на 120 тыс. руб., до 720 тыс. руб, говорится на сайте «Росконгресса».

В 2022 году единый пакет «Участник» при покупке до 1 мая 2022 года стоил 840 тыс. руб., после — 960 тыс. руб. Этот пакет позволял посетить все мероприятия деловой программы и зоны делового общения на форуме, за исключением мероприятий по спецприглашениям и пленарного заседания. В этом году в рамках пакета действуют те же условия.

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июля. Страной-гостем будут Объединенные Арабские Эмираты.

В 2022 году форум прошел с 15 по 18 июня, в нем участвовали представители из 130 государств.

Лаура Кеффер

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