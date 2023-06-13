В Петербурге отремонтировали участок Московского проспекта

На Московском проспекте в Санкт-Петербурге завершился первый этап ремонта — на участке от площади Победы до Бассейной улицы, протяженностью 2,27 км. Об этом 13 июня сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Дорожники заменили на объекте асфальтобетонное покрытие проезжей части, переустановили бордюрный камень и выборочно отремонтировали тротуары. В конце июня начнется второй этап — ремонт оставшегося участка проспекта от Бассейной до Кузнецовской улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 14 июня на юго-западе Петербурга стартуют дорожные работы, которые частично перекроют Ленинский проспект.

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