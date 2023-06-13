Суд отправил в СИЗО челябинца, обвиняемого в диверсии на железной дороге

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения местному жителю, обвиняемому в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). По ходатайству старшего следователя по ОВД СО УФСБ России по Челябинской области он заключен под стражу на два месяца, до 12 августа, сообщает пресс-служба райсуда.

Меру пресечения 28-летнему челябинцу избирали в закрытом судебном заседании. Постановление в законную силу не вступило.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», горожанина задержали по подозрению в поджоге оборудования на перегоне Южно-Уральской железной дороги между станциями Чурилово и пост Восточный в Челябинске.

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