В Челябинской области задержали еще одного подозреваемого в диверсии

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Челябинской области местного жителя, пытавшегося устроить диверсию на железной дороге. Он поджег оборудование на перегоне между станциями Чурилово и пост Восточный в Челябинске, сообщает telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь на 12 июня. Задержан 27-летний челябинец. Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия).

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области эту информацию не комментируют.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области жителя Башкирии по подозрению в поджоге релейных шкафов на Южно-Уральской железной дороге под Миассом. Против него заведено дело ст. 281 УК РФ. Центральный районный суд Челябинска арестовал подозреваемого на два месяца.

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