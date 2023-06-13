Сторона защиты начала зачитывать доказательства невиновности Александры Скочиленко

В Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга 13 июня состоялось очередное заседание по делу петербургской художницы Александры Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). На заседании адвокаты подсудимой зачитали письменные доказательства, по их мнению, ее невиновности: перечислили и озвучили журналистские материалы из СМИ, которые читала госпожа Скочиленко, и информацию из которых считала правдивой. Художница также ответила на вопросы адвокатов о доверии и своем отношении к данным источникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

«Я просматривала разные СМИ и сравнивала информацию из них. Пришла к выводу, что, если в разных источниках мы видим одну и ту же информацию, значит ей можно доверять. С источниками, где была другая информация, я не сталкивалась»,— пояснила Александра Скочиленко. Она отметила, что давно не доверяет официальным СМИ и не смотрит телевизор.

Среди источников были представлены «Радио Свобода», «Кавказ.Реалии» (оба внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), ТАСС, «Коммерсантъ», «Интерфакс», ряд зарубежных СМИ, а также официальный отчет уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой за 2022 год.

«Вам было не жалко жителей Донецкой и Луганской Народной Республики, когда их обстреливали с начала 2014 года до начала специальной военной операции?»— спросил прокурор. «Мне всех жалко, всех людей, которые пострадали от военных действий. Безумно жалко»,— ответила Александра Скочиленко.

Гособвинитель также интересовался, знает ли обвиняемая, что некоторые из СМИ признаны в России иноагентами, и считает ли она их независимыми. Отвечать на такие вопросы художница отказалась. «Я в целом отказываюсь отвечать на вопросы прокурора. Я считаю, что гособвинитель не заинтересован установить истину, а заинтересован осудить меня на как можно больший срок»,— заявила художница. Прокурор на это отметил, что гособвинитель может отказаться от обвинения, если придет к выводам, что оно несостоятельно.

Адвокат Яна Неповиннова подчеркнула, что были оглашены не только иностранные СМИ и медиа, признанные иноагентами, но и государственные СМИ. «Иноагенты они или нет, это не важно, главное, что они друг друга подтверждают»,— заявила она.

Представители защиты заметили, что их доверительница не могла самостоятельно проверить информацию о количестве погибших в ходе СВО, поскольку такие данные скрыты. «Поэтому она руководствовалась открытой информацией из источников, которые были ей доступны. Которое не противоречивы и подтверждают друг друга», — заключила адвокат Неповиннова.

Эксперты со стороны обвинения — преподаватели СПбГУ Анастасия Гришанина и Ольга Сафонова на слушание не явились, сообщив суду, что находятся на больничном. На прошлом заседании, отвечая на вопросы стороны защиты, госпожа Сафонова сообщила, что не может утверждать о «заведомой ложности» информации, которую распространяла художница. На этом вопросе допрос прервал прокурор.

В конце заседания адвокат Дмитрий Герасимов сообщил, что сегодня у госпожи Сафоновой в университете назначен зачет. Юрий Новолодский заявил, что защита настаивает на вызове экспертов в суд и продолжении допроса. Суд перенес заседание на 22 июня.

Ранее эксперт со стороны защиты не нашла заведомой ложности в ценниках петербургской художницы Александры Скочиленко.

Надежда Ярмула

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