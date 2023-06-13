В Ярославле совершено разбойное нападение на ночующего туриста

В Ярославле совершено разбойное нападение на туриста, заночевавшего в палатке возле Октябрьского моста. О преступлении рассказали в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Октябрьский мост в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Октябрьский мост в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В Заволжский отдел полиции обратился 25-летний мужчина, рассказавший, что путешествует по России. В Ярославле он разбил палатку возле Октябрьского моста. Ночью к туристу пришел неизвестный. Угрожая ножом, он потребовал отдать портативную акустическую систему, пауэрбанк и беспроводные наушники. Забрав требуемое, с места преступления скрылся.

Полицейские смогли быстро установить нападавшего. Им оказался 24-летний, ранее судимый житель Иваново. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ущерб от разбойного нападения составил 5,3 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» в Ярославской области неуклонно растет число ночующих туристов. В первом квартале 2023 года на ночь в регионе остались 262 тыс. человек.

Андрей Иванов