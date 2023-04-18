В Ярославской области в первом квартале выросло число туристов

В первом квартале 2023 года Ярославскую область посетили 262 тыс. ночующих туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский музей-заповедник

Фото: Правительство Ярославской области Ярославский музей-заповедник

Фото: Правительство Ярославской области

Количество посещений объектов показа выросло на 22% и составило более 1 млн. По данным департамента туризма региона, более 113 тысяч туристов посетили Ярославль, 31,5 тыс. — Переславль-Залесский, 25 тыс. — Рыбинский район, 22 тыс. — Угличский район.

Лучшую динамику роста числа ночующих туристов показали Брейтовский и Даниловский районы. Увеличение туристического потока областное правительство также фиксировало в 2022 году.

Антон Голицын