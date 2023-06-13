Путин заявил о необходимости настроить систему ПВО на маленькие беспилотники

Система ПВО РФ настроена на большие аппараты, а беспилотники маленькие, надо наладить работу и принять необходимые решения, это возможно, считает президент России Владимир Путин. Так он прокомментировал атаки БПЛА на регионы России на встрече с военкорами.

«Наша традиционная система ПВО настроена на ракеты, большие самолеты. Как правило, беспилотники, о которых вы говорите (которые совершали атаки на территории РФ.— “Ъ”), они из современных материалов легких, из дерева сделаны. Их достаточно сложно обнаруживать их, но они обнаруживаются. ...Надо соответствующим образом наладить эту работу»,— сказал президент.

Обстрелы регионов России, в том числе с использованием БПЛА, участились в мае и июне. 3 мая беспилотники атаковали Кремль. Утром 30 мая атаке беспилотников подверглись Москва и Подмосковье. По данным Министерства обороны, в атаке задействовали восемь БПЛА, все они были поражены. 2 июня власти пяти регионов России заявили об атаках БПЛА на свои территории. Беспилотники сбили над Курском, а в смоленских деревнях они атаковали объекты топливно-энергетического комплекса.

Подробнее об атаках БПЛА на регионы — в материале «Только дроны свистят».

Эрдни Кагалтынов