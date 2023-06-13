Вице-премьер правительства Удмуртии: ряд больниц «формально» относится к предоставлению номерков к онкологу

В ряде больниц Удмуртии «весьма формально» относятся к предоставлению онкологической помощи, заявила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук. В частности, в ходе общения с пациентами, состоящими на диспансерном учете, выяснилось, что сложности возникают при предоставлении номерков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Эльвира Пинчук Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

Отметим, что с января в Ижевске попасть на прием к специалисту в Республиканский онкологический диспансер возможно через ответственное лицо в своей поликлинике. Каждому медучреждению выделили индивидуальные квоты в зависимости от количества прикрепленного населения.

«В некоторых больницах этот процесс выстроен безупречно, а в некоторых, к сожалению, весьма формально. Ответ "номерков к онкологу нет" — это как раз-таки про неорганизованность на местах. Сегодня еще раз в этом убедились»,— рассказала госпожа Пинчук.

При этом жители, у которых впервые возникло подозрение на онкологию, получают возможность попасть к врачу в течение трех дней. Как отметила вице-премьер правительства региона, с этим «проблем ни у кого нет».

Мониторинг ситуации будет продолжаться. В ближайшее время представители минздрава региона побывают в больницах и проведут аудит работы на местах. Жителей также призывают сообщать о возникающих сложностях во время записи на прием к онкологу.

Напомним, в марте минздрав республики сообщил о сокращении числа жалоб от пациентов касательно записи на прием в Республиканский онкологический диспансер.