Минздрав Удмуртии: количество жалоб от пациентов сократилось после изменения порядка записи к онкологу

В Удмуртии сократилось количество жалоб от пациентов касательно записи на прием в Республиканский онкологический диспансер. Об этом рассказал заведующий амбулаторно-поликлинической службы РКОД Владимир Дагаков, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так, по словам господина Дагакова, ежедневно в больницу обращаются порядка 600 пациентов, которым необходимо лечение, диагностика, первичными и вторичные приемы. «Раньше пациенты жаловались, и часто обоснованно, что попасть в онкодиспансер на консультацию сложно»,— рассказал заведующий амбулаторно-поликлинической службы.

Кроме того, новая система позволила более чем в три раза уменьшить количество звонков в колл-центр онкодиспансера.

«Количество звонков в наш колл-центр значительно уменьшилось, если раньше в неделю мы принимали от 8,5 до 10 тыс. звонков, то сейчас — 2,5-3 тыс.»,— отмечает старший медрегистратор онкодиспансера Юлия Абрамова.

Напомним, с 30 января в Ижевске попасть на прием к специалисту в Республиканский онкологический диспансер возможно через ответственное лицо в своей поликлинике. Каждому медучреждению выделили индивидуальные квоты в зависимости от количества прикрепленного населения. Задача специалиста — подобрать подходящие для пациента день и время, а также проверить полноту имеющихся анализов и исследований.