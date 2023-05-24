В Тюмени в июне изменится схема движения пяти автобусных маршрутов

С 4 июня в Тюмени изменится схема движения пяти автобусных маршрутов, говорится в сообщении «Тюменьгортранса». Речь идет о маршрутах №119, 134, 151,151К и 158.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным «Тюменьгортранса», автобусы №119, 134 и158 в оба направления не будут останавливаться на пунктах «ул. Моторостроителей», «Сквер Десантников», «Восточный-3», «ТЭЦ №2», «Поликлиника» и «ул. Теплотехников» в обратном направлении. К маршрутам №151 и 151К будут двигаться по дороге Тюмень — Боровский — Богандинский с сохранением прежних остановочных пунктов.

Маршруты будут следовать по улице Монтажников и Федюнинского. Появятся остановки «ЖК «Юбилейный», «мкр. Суходольский», «микрорайон Видный», «ул. Линейная», «ул. Федюнинского, 83».

Напомним, с 29 апреля в Тюмени изменено название остановки маршрутов №28, 47 и 47д с «Улица Дамбовская» на «ЖК Правобережный».

Полина Хабарова

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