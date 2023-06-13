Ростов закупит 20 электробусов на 924 млн рублей у ООО «Дилерский центр "Юг"»

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону заключила контракт на поставку 20 электробусов КАМАЗ-6282 с компанией ООО «Дилерский центр "Юг"». Сумма контракта составила 924 млн руб. Информация о договоре содержится на сайте госзакупок.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», подрядчик обязан поставить городу 20 низкопольных электробусов с кондиционерами и необходимым оборудованием до конца текущего года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дилерский центр "Юг"» зарегистрировано в 2009 году в Краснодаре. Компания специализируется на торговле транспортными средствами. Директором и единственным владельцем предприятия является Геннадий Козликин. В 2022 году выручка компании составила 2,5 млрд руб., а чистая прибыль — 142,3 млн руб.

Тендер на поставку оборудования для зарядных станций, по данным сайта госзакупок, выиграла компания АО «Ситроникс». Сумма контракта составила 127,8 млн руб.

Анастасия Назарова