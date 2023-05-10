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На закупку электробусов власти Ростова направят 924 млн рублей

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявило конкурс на поставку электробусов для обслуживания маршрутов донской столицы. Максимальная цена контракта составляет 924 млн руб. Информация о конкурсе опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно документации в заявке, до конца текущего года подрядчик обязан поставить городу 20 низкопольных электробусов с кондиционерами и всем необходимым оборудованием. Зарядка автобусов будет осуществляться от внешних носителей.

Заявки на участие в конкурсе участники будут подавать до 22 мая.

Напомним, в апреле текущего года Заксобрание Ростовской области приняло решение направить на развитие транспортной инфраструктуры в регионе дополнительно 3 млрд руб. Часть этих средств будет направлена на закупку 40 электробусов для донских городов.

Анастасия Назарова

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