«Мы потеряли сотни миллионов рублей»

О потерях и перспективах российского киберспорта в условиях геополитических ограничений рассказал “Ъ” директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Горбаченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Горбаченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Как повлияло на отечественный киберспорт исключение РФ из международной системы соревнований?

— Весь российский киберспорт с внешним миром связан на уровне коммерческих проектов (клубы Virtus.pro, Team Empire, Team Spirit, Forze), которые представляют наше лицо. Нам создали сложности, многие коммерческие клубы были вынуждены релоцироваться, но сейчас их никто не исключает из международных соревнований.

Российские спортсмены участвуют уже и в европейских клубах, и это внушает оптимизм (например, Даниял yamich Лазебный с марта 2023 года перешел из российской команды по Dota 2 Virtus.pro в европейскую Team Secret, а Дмитрий DM Дорохин также из Virtus.pro 9 декабря 2022 перешел в OGю.— “Ъ”).

Да, у нас не будет Blast Major (киберспортивная лига по дисциплине Counter Strike: Global Offensive), но с точки зрения взаимодействия с внешним миром, мне кажется, мы продолжим свою деятельность — коммерческую и профессиональную.

— По какой модели строится финансирование в киберспорте? На чем и как зарабатывают организаторы и игроки?

— Весь киберспорт работает за счет спонсоров, инвесторов и государства — на уровне системы спорта, молодежной политики и образования. С игроками все просто. Там, где они в организованной коммерческой структуре или сборной команде, могут быть зарплаты (киберспортсмен Джами Али (Jame), выступающий за Virtus.pro, рассказывал ранее, что начинающие игроки в CS:GO, у которых есть контракт с клубом, получают от $300 до $1,5 тыс., опытные — до $3 тыс., а мировые суперзвезды — больше $8 тыс.— “Ъ”) и призовые фонды, могут быть рекламные спонсорские контракты с командой. Других источников почти нет.

Любители, которые не состоят в киберспортивных клубах или юношеских школах, могут только искать турниры с призовыми фондами или спонсоров, иначе никак. Среди организаторов есть энтузиасты, которые в свое свободное время делают проекты, реализуют турнирные составляющие, собирают аудиторию, повышают качество турниров, привлекая все больше внимания и потенциальных спонсоров.

Есть федерации, которые умеют работать с органами власти. Есть еще история, когда крупный бренд заявляет, что хочет турнир под своей эгидой.

— Насколько серьезным ударом оказался уход иностранных киберспортивных организаторов и спонсоров из России?

— Мы потеряли сотни миллионов рублей. Один только финал Blast или Epicenter (международные организаторы киберспортивных чемпионатов, которые проводят соревнования в разных странах.— “Ъ”) в статусе Major оценивается доходом от спонсоров в миллионы долларов. Причем даже те, кто остался в России, ужали спонсорские активы.

— Кто из крупных отечественных компаний заинтересован сейчас в спонсорстве компьютерного спорта?

— «Росатом» подписал в этом году соглашение с ФКС о сотрудничестве, «Ростелеком» всегда уделял внимание компьютерному спорту, VK. В регионах «Дом.ру» активно себя проявляет в сотрудничестве с индустрией. Интерес проявлял «Тинькофф». Но нам нужно больше крупных компаний в индустрии, особенно региональных.

— К концу 2024 года в программу российских вузов должны быть включены курсы киберспортивных дисциплин. Как вы оцениваете их перспективы?

— Люди, которые запускают данную программу, считают, что через четыре года, а именно столько нужно времени на обучение до специалиста, ФКС России разовьет компьютерный спорт до состояния, когда такие специалисты будут нужны. Однако они очень сильно заблуждаются. Нам нужны тренеры, нужны мастера в области организации соревнований, технические специалисты, судьи, администраторы. Для этого не нужно обучаться четыре года.

— Каким вы видите будущее российского киберспорта? Что нужно для его развития?

— Нужно работать и удовлетворять потребности спортсменов, участников, зрителей, правообладателей. Никаких сложностей в этом я не вижу. Западные издатели игр могут по-разному относиться к российскому рынку. В том числе отмечать, что это не самая большая часть индустрии с точки зрения монетизации. Но мы — значительная часть с точки зрения количественных показателей участников, то есть профессиональных игроков, пользователей. Зарубежным спортсменам надо с кем-то играть. Играть интересно всегда с сильным противником. А российские игроки очень сильны.

Интервью взял Вадим Красников