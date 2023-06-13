В ремонтируемый дом возле метро «Волковская» заселят молодые семьи

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в капитально ремонтируемый дом 2 по Задворной улице неподалеку от станции метро «Волковская» заселят 31 молодую семью. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Смольного.

Как пояснили в городской администрации, квартиры в этом доме будут продаваться на специальных условиях по программе «Доступное жилье»: в беспроцентную рассрочку на 20 лет по льготной стоимости квадратного метра, первоначальный взнос составит всего 10%.

Здание на Задворной улице было построено в середине прошлого века для сотрудников треста «Строймеханизация» как ведомственное общежитие. Сейчас в здании продолжается капитальный ремонт. В настоящий момент завершена заливка железобетонных конструкций межэтажных перекрытий, полностью проложены инженерные сети. В здании идут штукатурные работы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в мае этого года в Петербурге ввели в эксплуатацию 236 851 кв. м жилья (86 домов на 4 494 квартир, включая индивидуальное строительство).

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