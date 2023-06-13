В Анапе оштрафуют аниматоров, вымогавших у туристов деньги

В городе-курорте Анапа полицейские задержали назойливых аниматоров, которые ранее в костюмах коня и жирафа требовали деньги с туристов в поселке Витязево, сообщила в телеграме пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители доставили в отделение полиции 25-летнего жителя Пензы и 21-летнего приезжего из ХМАО. В отношении задержанных были составлены протоколы за предпринимательскую деятельность без разрешительных документов. Теперь аниматоры заплатят штрафы.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на набережной в поселке Витязево к семье с детьми подошли аниматоры в костюмах коней. Предложили сфотографироваться с ними за 200 руб. Однако после того, как были сделаны два фото, с туристов потребовали сумму уже в 3,4 тыс. руб.

Глава семьи вначале платить отказался. Но после угроз требуемую сумму пришлось отдать.

Информация о происшествии была опубликована в соцсетях. Данной информацией заинтересовались правоохранители и пообещали оперативно разобраться.

Андрей Пугачев