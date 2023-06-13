В Анапе аниматоры в костюмах коней вымогали у туристов деньги

В городе-курорте Анапа отдыхающие пожаловались в соцсетях на вымогательство со стороны аниматоров в костюмах коней. По данному факту будет проведена проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 23 МВД / Telegram Фото: 23 МВД / Telegram

Как рассказал в соцсетях местный житель, к нему на отдых приехала семья из Оренбурга. По пути на пляж в поселке Витязево туристы столкнулись с мошенничеством. На набережной к семье с детьми подошли аниматоры в костюмах коней. Предложили сфотографироваться с ними за 200 руб. После того, как были сделаны два фото, с туристов потребовали сумму уже в 3,4 тыс. руб.

Глава семьи вначале платить отказался. Однако после этого ему стали угрожать. В итоге семье пришлось отдать требуемую сумму аниматорам.

Публикацией в соцсетях заинтересовались правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, материал по данному факту зарегистрирован, назначено проведение проверки, в ходе которой полицией курорта будет дана правовая оценка действиям аниматоров.

Андрей Пугачев