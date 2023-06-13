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Власти Ростова планируют увеличить высоту застройки в левобережной части города до 100 метров

Департамент архитектуры и градостроительства (ДАИГ) Ростова-на-Дону внес предложение об увеличении разрешенной высоты застройки в левобережной части города до 100 м. Инициативу одобрила комиссия по изменению правил землепользования и застройки, сообщает 161.RU со ссылкой на заключение комиссии.

В случает утверждения решения, разрешенная этажность застройки в общественно-жилых районах увеличится с 25 до 32 этажей. Решение коснется участков застройки у Восточного шоссе и Гребного канала.

Ранее сообщалось, что компания «Проект-21» и подмосковный застройщик «Самолет-Регионы» предложили администрации Ростова-на-Дону проекты строительства жилых районов на левом берегу Дона. Предполагается, что на общей площади 219,7 га будут построены жилые кварталы для 35,5 тыс. ростовчан.

Анастасия Назарова

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