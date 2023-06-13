В Тюменской области завершили посевную кампанию

Аграрии Тюменской области завершили посевную кампанию, сообщил в telegram-канале губернатор Александр Моор. Яровым севом заняты почти 848 тыс. га полей. Еще более 728 тыс. га засеяны пшеницей, овсом, ячменем, горохом и кукурузой. Также были посеяны рапс, лен, подсолнечник и горчица, картофель, капуста, свекла, морковь, лук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В то же время работа в полях не останавливается. Аграрии ведут химическую прополку для защиты посевов от вредителей и болезней. С погодой в этом сезоне пока не везет — мало осадков, но даже в этих условиях наши земледельцы добиваются хороших результатов»,— отметил губернатор.

Ранее Александр Моор заявлял, что ежегодно для поддержки технического перевооружения предприятий агропромышленного комплекса из бюджета региона выделяется порядка 200 млн руб. По словам губернатора, ключевой задачей для властей является техническое перевооружение аграрных предприятий области и подготовка для них высококвалифицированных специалистов, чтобы эффективно работать в зоне рискованного земледелия и производить конкурентоспособную сельхозпродукцию.

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