На выставке «Тюмень Агро-2023» представили более 120 образцов техники для АПК

В агрокластере «Пышминская долина» в поселке Винзили Тюменского района завершилась агропромышленная выставка «Тюмень Агро-2023. Техника. Технологии. Инновации. Наука», которая проходила с 30 по 31 марта. Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, более 50 представителей из 15 регионов России, а так же зарубежные компании представили на выставке более 120 единиц современной сельскохозяйственной техники — тракторы, посевные комплексы, комбайны, культиваторы, включая более 20 новинок.

Как отметил посетивший выставку губернатор Тюменской области Александр Моор, несмотря на антироссийские экономические санкции Запада, выбор специальной техники меньше не стал. «Мы заинтересованы в обновлении парка техники наших хозяйств, поэтому наступивший сельскохозяйственный сезон не станет исключением. На днях стартовал отбор заявок на предоставление субсидий. Тюменские аграрии могут рассчитывать на возмещение 20% от стоимости приобретенной ими сельхозтехники, в том числе в лизинг»,— сообщил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что ключевой задачей в этом экономическом секторе является техническое перевооружение аграрных предприятий региона и подготовка для них высококвалифицированных специалистов, чтобы эффективно работать в зоне рискованного земледелия и производить конкурентоспособную сельхозпродукцию.

«Сегодня мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания. Наши сельхозпроизводители и переработчики в условиях конкуренции активно реализуют свою продукцию на рынках Ямала и Югры. Жители северных автономных округов тюменские бренды знают и любят»,— сказал господин Моор.

По данным областного правительства, каждый год для поддержки технического перевооружения предприятий агрокомплекса из бюджета региона выделяется порядка 200 млн руб.

Выставка «Тюмень Агро» проходит в регионе в 11-й раз. В текущем году она заняла более 5 тыс. кв. м выставочных помещений и 8 га открытой площадки. В рамках выставки также прошли IV аграрный образовательный форум Тюменской области «Развитие кадрового потенциала регионального АПК: вызовы времени», областные олимпиады инженерно-технических работников и агрономов, а также тест-драйв пяти видов техники.

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Ирина Пичурина