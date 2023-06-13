Завершен ремонт моста через Северский Донец на 930 км трассы М-4 «Дон»

Госкомпания «Автодор» завершила ремонт моста через реку Северский Донец на 930 км трассы М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Движение по мосту осуществляется по двум полосам. До начала пика летнего сезона рабочие, как и планировалось, заменили конструктивные элементы полотна - верхний и нижний слои покрытия, гидроизоляцию, отремонтировали деформационные швы.

Как ранее сообщалось, правый мост через Северский Донец был построен в 1966 году. Его закрыли для движения в 2019 году.

Анастасия Назарова