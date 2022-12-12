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В Каменске-Шахтинском началась надвижка моста через Северский Донец на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области началась надвижка правого моста через Северский Донец в Каменске-Шахтинском на трассе М-4 «Дон», сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Автодор»

Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Автодор»

По информации компании, всего будет смонтировано 2155 т металлоконструкций. Уже обустроен стапель и три новых опоры. Также для надвижки перехода установлен грузовой причал и судовая сигнализация. Одновременно с этим идет разборка прежнего строения. Уже разобраны четыре из шести опор моста.

Правый мост через Северский Донец был построен в 1966 году. Его закрыли для движения в 2019 году. Сейчас ведутся строительные работы по возведению нового моста. На месте прежнего сооружения возведут трехполосный мост с электроосвещением, барьерами, тротуаром. На объекте будет действовать интеллектуальная транспортная система.

На время работ временно изменена схема движения.

Анастасия Назарова

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