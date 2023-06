Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ

29 июля 1965 года состоялась премьера второго битловского художественного фильма Help!, а 6 августа в Англии вышел одноименный альбом. Центральной песней в нем стала Yesterday — первая песня, записанная Маккартни без участия остальных «битлов», под аккомпанемент акустической гитары и струнного квартета. 1 декабря 1965 года вышел альбом Rubber Soul, ознаменовавший качественно новый этап творчества The Beatles. Самой известной песней Пола Маккартни на этой пластинке стала Michelle. 5 августа 1966 года вышел альбом The Beatles Revolver. Написанные для него Полом Маккартни песни — Eleanor Rigby, Here There and Everywhere, Yellow Submarine и другие стали классикой XX века

Фото: AP