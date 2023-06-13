Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ

Сооснователь The Beatles Пол Маккартни в интервью BBC Radio 4 анонсировал «новую и последнюю песню», на которой будет звучать голос Джона Леннона, извлеченный с помощью искусственного интеллекта из старой демозаписи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Маккартни

Фото: Maja Smiejkowska/File Photo, Reuters Пол Маккартни

Фото: Maja Smiejkowska/File Photo, Reuters

По словам Пола Маккартни, трек уже закончен и будет выпущен до конца нынешнего года. Название песни музыкант не привел. По мнению корреспондента BBC Марка Сэвиджа, речь идет о композиции 1978 года под названием «Now and Then». Она была на одной из кассет с пометкой «Для Пола», записанных Ленноном незадолго до его гибели в 1980 году.

Как рассказал Пол Маккартни, идея использовать искусственный интеллект для реконструкции демо родилась во время работы над документальным фильмом Питера Джексона «The Beatles: Get Back». Редактор диалогов Эмиль де ла Рей использовал специально созданный искусственный интеллект для распознавания голосов участников The Beatles и отделения их от фонового шума.

«Now and Then» ранее считалась песней для сборника «Anthology 1», охватывающего всю карьеру группы. На протяжении многих лет появлялись сообщения, что Пол Маккартни выпустит полную версию песни, и музыкант часто говорил о своем желании это сделать.

Полина Мотызлевская