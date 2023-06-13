Беглов заявил о «подушке безопасности», имеющейся у петербургской экономики

Губернатор Санкт-Петербурга считает, что западные санкции, а также уход с российского рынка некоторых иностранных компаний не оказали значительного влияния на экономику города. Она защищена «подушкой безопасности», сформированной по итогам 2022 года, заявил петербургский градоначальник 13 июня в интервью РИА Новости.

«Сложностей, способных повлиять на социально-экономическую ситуацию в Петербурге, мы не видим. Проблем у города из-за этого не возникло. По итогам прошлого года Петербург сформировал "подушку безопасности"»,— цитирует информагентство губернатора города.

По оценке господина Беглова, Петербург «по-прежнему достойно держится» на фоне введенных санкций и ухода западных компаний. В городе выполняются запущенные проекты и готовятся новые, подчеркнул он.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на ПМЭФ-2023 власти Петербурга рассчитывают подписать соглашений на общую сумму более 500 млрд рублей.

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