Беглов: Петербург заключит на ПМЭФ соглашений на 500 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга намерены подписать в рамках ПМЭФ-2023 соглашений на общую сумму более 500 млрд рублей. Об этом в интервью РИА Новости накануне начала работы форума, 13 июня, заявил губернатор города Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Общая сумма инвестиций, заявленных в соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023, у Петербурга превысит 500 миллиардов рублей»,— сказал, в частности, он.

«Ъ-СПб» писал, что Ленинградская область, в свою очередь, в этом году планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений на общую сумму более 100 млрд руб. Годом ранее на форуме регион подписал 30 соглашений на 277 млрд рублей.

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