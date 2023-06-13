В Сочи начали строить федеральный центр спортивной медицины

В Хостинском районе Сочи начали возводить федеральный центр спортивной медицины. Его площадь составит более 27,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

«Город может стать центром профессиональной восстановительной спортивной медицины благодаря строительству федерального центра. Для наших жителей появятся новые рабочие места»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Центр появится на улице Дорога на Большой Ахун, 14. Его строят по комплексной пятилетней госпрограмме «Строительство». Сдать объект в эксплуатацию планируют до 30 октября 2027 года.

В едином комплексе зданий профессиональные спортсмены будут проходить диагностику, лечение, реабилитацию и восстановление с использованием инновационных медицинских технологий. В центре будут и детский, и взрослый лечебные корпуса со стационарами на 245 коек. Также там разместят административный корпус, пищеблок, клинику восстановительного лечения для спортсменов российских сборных команд и контрольно-пропускные пункты. В центре будет действовать отделение для научных исследований в области спортивной медицины.

Поручение о создании в Сочи центра спортивной медицины дал президент РФ Владимир Путин в мае 2019 года. Всего в России должно быть не менее трех таких объектов. На строительство учреждения в Сочи из федерального бюджета выделят 6,5 млрд руб. Их будут направлять постепенно, до 2025 года.

В апреле был запущен конкурс по выбору подрядчика. Победителем стало АО «Группа компаний "ЕКС"».

По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие зарегистрировано в 1994 году в Ярославле. Оно занимается строительством жилых и нежилых зданий. Гендиректор — Алексей Власов. В 2022 году выручка компании составила 78,7 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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