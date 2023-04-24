В Сочи на строительство центра спортивной медицины и реабилитации направят 4,2 млрд рублей

В Сочи за 4,2 млрд руб. построят федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации. Об этом говорится на сайте госзакупок, где проводится конкурс по определению подрядчика.
Фото: loon.site
За выделенные средства победителю нужно будет до 30 октября 2027 года построить два лечебных корпуса (в том числе для детей), административный и корпус восстановительного лечения, предприятие общепита и контрольно-пропускной пункт. Подрядчик должен будет разработать график работ в течение пяти рабочих дней после заключения договора.
Подать заявки на участие в конкурсе можно будет до 4 мая включительно.
Центр спортивной медицины площадью около 32 тыс. кв. м планируют построить на территории института курортологии и физиотерапии на Курортном проспекте. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. На его строительство из федерального бюджета выделено 6,5 млрд руб.
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