У бывшего отеля Kempinski в Петербурге появился новый гендиректор

Генеральным директором ООО «Мойка 22» (управляет гостиницей на 200 номеров, находящейся по адресу, где до середины 2022 года работал отель международной сети Kempinski Hotels) стал Роберт Ворсов. Он сменил на этом посту Евгению Нагимову, возглавлявшую компанию с января 2021 года). О назначении нового топ-менеджера со ссылкой данные «Контур.Фокус» 13 июня сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Ворсов является владельцем ООО «Ракена», которому принадлежит отель «На реке Сестре 51» в Сестрорецке и ООО «ЖБИ Туф», согласно ОКВЭД, занимающееся производством товарного бетона.

В свою очередь, владеет ООО «Мойка 22» компания ООО «Хотел Проперти Холдингс», бенефициары которого — «Ориентал Хотел Девелопмент Пте. ЛТД» (Сингапур), Юлия Клиентова и Елена Охитина. Компанию связывают с бывшим совладельцем Балтийского банка Андреем Исаевым.

«Ъ-СПб» писал, что международная сеть Kempinski Hotels отказалась от управления своим единственным отелем в Санкт-Петербурге в июле 2022 года. Гостиница сменила название на «Гранд отель Мойка 22».

Об изменениях в индустрии гостеприимства в Петербурге в связи с уходом ряда иностранных брендов, читайте в материале «Отели меняют вывески».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте