Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На ремонт военного мемориала в Советском районе выделено 18 млн рублей

Администрация Советского района Нижнего Новгорода объявила конкурс по выбору подрядчика на ремонт мемориального комплекса, посвященного участникам войны и труженикам тыла. Монумент стоит в сквере на пересечении улиц Бекетова и Нартова. Начальная (максимальная) стоимость работ составила 18,2 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

Подрядчику предстоит до 2 октября разобрать фундамент мемориала и заложить новый, обновить облицовку, установить гранитные ступени и светильники.

Подача заявок открыта до 27 июня, комиссия выберет компанию-победителя 30 июня.

Ранее сквер на пересечении улиц Бекетова и Нартова был переименован в честь победы в Сталинградской битве. С такой инициативой осенью 2022 года выступил областной комитет КПРФ.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...