На ремонт военного мемориала в Советском районе выделено 18 млн рублей

Администрация Советского района Нижнего Новгорода объявила конкурс по выбору подрядчика на ремонт мемориального комплекса, посвященного участникам войны и труженикам тыла. Монумент стоит в сквере на пересечении улиц Бекетова и Нартова. Начальная (максимальная) стоимость работ составила 18,2 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

Подрядчику предстоит до 2 октября разобрать фундамент мемориала и заложить новый, обновить облицовку, установить гранитные ступени и светильники.

Подача заявок открыта до 27 июня, комиссия выберет компанию-победителя 30 июня.

Ранее сквер на пересечении улиц Бекетова и Нартова был переименован в честь победы в Сталинградской битве. С такой инициативой осенью 2022 года выступил областной комитет КПРФ.

Елена Ковалева