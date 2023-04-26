Двум скверам в Нижнем Новгороде присвоили новые имена

Депутаты думы Нижнего Новгорода поддержали переименование двух городских пространств на заседании 26 апреля. Так, сквер на пересечении улиц Бекетова и Нартова теперь назван в честь победы в Сталинградской битве, а сквер на пересечении улиц Горького и Белинского – в честь 100-летия санитарной службы России.

Инициатором переименования сквера на Нартова осенью 2022 года выступил обком КПРФ. В январе 2023 года региональное отделение провело митинг, в конце марта предложение единогласно поддержал Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

С ходатайством о переименовании сквера на улице Горького выступило региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека. Санитарной службе России исполнилось 100 лет 15 сентября 2022 года.

Елена Ковалева