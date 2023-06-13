Между Оренбургом и Соль-Илецком будет курсировать новый туристический поезд

Новый сезонный туристический пригородный поезд «Оренбург – Соль-Илецк» начнет работу в ближайшую субботу, 17 июня. Об этом сообщает региональное правительство.

«Состав будет курсировать по субботам и воскресеньям до 3 сентября. Каждый из трех вагонов рассчитан на 60 мест»,— говорится в сообщении.

Состав проследует по маршруту без остановок. Поездка в один конец продлится 1 ч 20 мин. Стоимость проезда составит 180 руб.

Время отправления из Оренбурга – 10:20 (MSK+2). Состав будет прибывать на станцию «Илецк-1» в 11:40. Обратно поезд будет следовать в 18:50 и прибывать в Оренбург в 20:10.

Ранее стало известно о том, что из Самары в Минск запускается сезонный скорый поезд. Он будет ходить до середины сентября.

Георгий Портнов