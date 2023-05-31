Из Самары в Минск запускается сезонный скорый поезд до середины сентября

С 14 июня до середины сентября запускается сезонный скорый поезд сообщением Самара — Минск. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из Самары поезд будет отправляться по средам в 14:30 (MSK+1) и прибывать в столицу Белоруссии на следующий день в 23:53 (MSK). В обратном направлении он будет отправляться по четвергам в 21:57 (MSK) и прибывать в Самару в субботу в 09:56 (MSK+1).

По пути следования скорого поезда предусмотрены остановки в Новокуйбышевске, Чапаевске, Сызрани (вокзал Сызрань-1), Кузнецке, Пензе, Моршанске, Ряжске, Скопине, Узловой, Туле (Тула-Вяземская), Козельске, Сухиничах (Сухиничи-Узловые), Ельне, Смоленске и ряде других станций.

В поезде имеется купе для маломобильных пассажиров.

Андрей Сазонов