В Омской области поданы первые документы от кандидатов на пост губернатора

Два первых кандидата на пост губернатора Омской области подали документы в избирком. Так документы подал первый секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Андрей Алехин, сообщает пресс-служба омского обкома партии. Он был выдвинут конференцией реготделения КПРФ 10 июня. «Теперь кандидату от КПРФ предстоят этапы проверки документов и прохождения муниципального фильтра. Работа с нашими депутатами советов муниципальных образований уже началась»,– сообщили в пресс-службе.

Также документы в избирком подал самовыдвиженец Юрий Александров, сообщает «Интерфакс».

Период выдвижения кандидатов продлится 20 дней и завершится 29 июня. По данным избиркома, для преодоления муниципального фильтра кандидатам от партий предстоит собрать в поддержку своего выдвижения от 210 по 220 подписей депутатов местных советов, самовыдвиженцам – дополнительно собрать около 7 тыс. подписей избирателей.

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Оксана Павлова