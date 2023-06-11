КПРФ выдвинула кандидата в губернаторы Омской области

Депутат Госдумы РФ, первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин выдвинут кандидатом в губернаторы. Решение об этом приняла конференция регионального отделения (РО) КПРФ на заседании 10 июня.

«Работа (по подготовке к выборам.– «Ъ») началась с января. Настраивались на Буркова, но в связи с его отставкой пришлось менять стратегию»,– процитировала господина Алехина пресс-служба РО КПРФ.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», губернатор Омской области Александр Бурков подал в отставку 29 марта 2023 года. Врио главы региона был назначен Виталий Хоценко.

Период выдвижения кандидатов на должность омского губернатора начался 10 июня и завершится 29 июня. Как сообщили в омской областной избирательной комиссии, кандидатам, выдвинутым политическими партиями, предстоит собрать для регистрации 210-220 подписей депутатов местных советов и глав муниципалитетов.

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Валерий Лавский