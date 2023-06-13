Прощание с Сильвио Берлускони

13 июня на вилле под Миланом прошла церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. В ней приняли участие только родные и близкие политика, но люди все равно собрались и образовали рядом с виллой стихийный мемориал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рядом с виллой образовался стихийный мемориал — букеты цветов, флаги партии «Вперед, Италия», шарфы болельщиков клубов «Милан» и «Монца», владельцем которых был политик Фото: Reuters / Yara Nardi Во всех государственных и дипломатических учреждениях Италии приспущены флаги. В среду, в день похорон в стране объявлен траур Фото: Reuters / Yara Nardi Председатель Европейского парламента Роберта Метсола подписывает книгу соболезнований бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони в Страсбурге Фото: Reuters / Yves Herman У забора виллы появились плакаты с надписями: «Прощай, Сильвио», «Спасибо за энтузиазм, который ты нам подарил» Фото: Reuters / Yara Nardi Терракотовая статуэтка Сильвио Берлускони с карточкой с надписью «Чао, Сильвио» Фото: STRINGER / EPA-EFE / Vostock Photo Следующая фотография 1 / 5 Рядом с виллой образовался стихийный мемориал — букеты цветов, флаги партии «Вперед, Италия», шарфы болельщиков клубов «Милан» и «Монца», владельцем которых был политик Фото: Reuters / Yara Nardi Во всех государственных и дипломатических учреждениях Италии приспущены флаги. В среду, в день похорон в стране объявлен траур Фото: Reuters / Yara Nardi Председатель Европейского парламента Роберта Метсола подписывает книгу соболезнований бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони в Страсбурге Фото: Reuters / Yves Herman У забора виллы появились плакаты с надписями: «Прощай, Сильвио», «Спасибо за энтузиазм, который ты нам подарил» Фото: Reuters / Yara Nardi Терракотовая статуэтка Сильвио Берлускони с карточкой с надписью «Чао, Сильвио» Фото: STRINGER / EPA-EFE / Vostock Photo