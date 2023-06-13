Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прощание с Сильвио Берлускони

Фоторепортаж

13 июня на вилле под Миланом прошла церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. В ней приняли участие только родные и близкие политика, но люди все равно собрались и образовали рядом с виллой стихийный мемориал.

Предыдущая фотография
Рядом с виллой образовался стихийный мемориал — букеты цветов, флаги партии «Вперед, Италия», шарфы болельщиков клубов «Милан» и «Монца», владельцем которых был политик

Рядом с виллой образовался стихийный мемориал — букеты цветов, флаги партии «Вперед, Италия», шарфы болельщиков клубов «Милан» и «Монца», владельцем которых был политик

Фото: Reuters / Yara Nardi

Во всех государственных и дипломатических учреждениях Италии приспущены флаги. В среду, в день похорон в стране объявлен траур

Во всех государственных и дипломатических учреждениях Италии приспущены флаги. В среду, в день похорон в стране объявлен траур

Фото: Reuters / Yara Nardi

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола подписывает книгу соболезнований бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони в Страсбурге

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола подписывает книгу соболезнований бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони в Страсбурге

Фото: Reuters / Yves Herman

У забора виллы появились плакаты с надписями: «Прощай, Сильвио», «Спасибо за энтузиазм, который ты нам подарил»

У забора виллы появились плакаты с надписями: «Прощай, Сильвио», «Спасибо за энтузиазм, который ты нам подарил»

Фото: Reuters / Yara Nardi

Терракотовая статуэтка Сильвио Берлускони с карточкой с надписью «Чао, Сильвио»

Терракотовая статуэтка Сильвио Берлускони с карточкой с надписью «Чао, Сильвио»

Фото: STRINGER / EPA-EFE / Vostock Photo

Следующая фотография
1 / 5

Рядом с виллой образовался стихийный мемориал — букеты цветов, флаги партии «Вперед, Италия», шарфы болельщиков клубов «Милан» и «Монца», владельцем которых был политик

Фото: Reuters / Yara Nardi

Во всех государственных и дипломатических учреждениях Италии приспущены флаги. В среду, в день похорон в стране объявлен траур

Фото: Reuters / Yara Nardi

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола подписывает книгу соболезнований бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони в Страсбурге

Фото: Reuters / Yves Herman

У забора виллы появились плакаты с надписями: «Прощай, Сильвио», «Спасибо за энтузиазм, который ты нам подарил»

Фото: Reuters / Yara Nardi

Терракотовая статуэтка Сильвио Берлускони с карточкой с надписью «Чао, Сильвио»

Фото: STRINGER / EPA-EFE / Vostock Photo

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...