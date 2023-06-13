Прощание с Сильвио Берлускони

13 июня на вилле под Миланом прошла церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. В ней приняли участие только родные и близкие политика, но люди все равно собрались и образовали рядом с виллой стихийный мемориал.
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13 июня на вилле под Миланом прошла церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. В ней приняли участие только родные и близкие политика, но люди все равно собрались и образовали рядом с виллой стихийный мемориал.
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