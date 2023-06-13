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Порядка 800 чаек погибло от высокопатогенного гриппа птиц в Удмуртии

В Удмуртии зарегистрировали гибель 795 чаек от вируса высокопатогенного птичьего гриппа. При этом более 655 голов дикой водоплавающей птицы погибли в Глазове и Глазовском районе, в Ижевске — 140, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В настоящее время мониторинг в дикой фауне продолжается, а также отслеживается ситуация в частном и общественном секторах. Специалисты продолжают ежедневно проводить рейды по обследованию водоемов и производят отбор патологического материала при обнаружении павшей птицы.

Напомним, в рамках карантинных мероприятий из личных хозяйств изъяли 26 093 головы птицы и 43 515 яиц. Из регионального бюджета выделили около 10 млн руб. для компенсации затрат за изъятие птицы и продукции птицеводства по высокопатогенному гриппу птиц. Очаги заболевания выявили в Глазове и Глазовском районе, Ижевске, поселке Кез и селе Большой Селег Красногорского района

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