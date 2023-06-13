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Коммерсантъ FM
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Каждый второй заемщик испытывает трудности с выплатой кредитов

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Как показал опрос аналитического центра НАФИ, доля россиян, которым за последний год приходилось брать или выплачивать кредит в банке, увеличилась с 33% в 2017 году до 53% в 2023 году. При этом каждый второй из тех, кто пользовался кредитными средствами за последний год, хотя бы раз сталкивался с финансовыми затруднениями при выплате кредита. Чаще всего испытывали проблемы респонденты в возрастной группе 25–34 года и люди без высшего образования.

Каждый четвертый респондент (24%) выразил уверенность, что небольшая задержка во внесении платежей по кредиту не страшна. Пять лет назад так отвечали 38% опрошенных.

Проблемы с ростом необеспеченного розничного кредитования зафиксировали и специалисты рейтингового агентства АКРА. Подробнее об этом читайте здесь.

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