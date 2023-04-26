Медики из Орска подозреваются в получении взяток на 1,5 млн рублей

Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц медицинского учреждения и медико-социальной экспертизы в Орске. Им инкриминируется получение взяток за совершение незаконных действий группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, подозреваемые с августа по декабрь минувшего года в составе врачебной комиссии получали взятки за выдачу направлений на проведение медсоцэкспертизы и установление инвалидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время обысков силовики нашли и изъяли у подозреваемых более 1,5 млн руб. Следствие считает, что деньги были получены преступным путем. В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее бывшему начальнику «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ) Оренбургской области Андрею Громову вынесли приговор. Экс-чиновнику назначили штраф в размере 750 тыс. руб. с лишением права заниматься финансовохозяйственной деятельностью в государственных медучреждениях на два года. По версии следствия и суда, обвиняемый без заключения договора аренды и согласования с минздравом региона предоставил в пользование индивидуальному предпринимателю недвижимость БМСЭ.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Медэксперт отделался штрафом».

Георгий Портнов