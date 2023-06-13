В Петербурге неизвестные снова сожгли релейный шкаф на железнодорожной ветке

В Санкт-Петербурге неизвестные в очередной раз подожгли релейный шкаф на перегоне Пискаревка—Ржевка в Калининском районе города. Инцидент произошел накануне, 12 июня, в районе в 23:00.

Работники железной дороги при обходе обнаружили на шкафу следы неудачного взлома. Предположительно, не сумев его вскрыть, злоумышленники залили горячую жидкость внутрь.

Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в связи с произошедшим были задержаны три пригородных поезда до 15 минут. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ЧП. В компании предупредили об уголовной ответственности за подобные действия и попросили сообщать о подозрительных личностях на горячую линию РЖД.

С начала мая в Петербурге было несколько случаев поджога релейных шкафов. В прошлый раз аналогичный инцидент случился на перегоне Броневая—Лигово. После одного из эпизодов следствие задержало подозреваемого в произошедшем. Им оказался курсант одного из военных вузов города Тимур Кирсанов. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Сам молодой человек пояснил, что задание с поджогом получил от неизвестных в мессенджере и хотел таким образом заработать.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург