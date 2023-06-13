«Создатели вдохновлялись батавскими слезками»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о необычном дизайне беспроводных наушников Huawei и об их преимуществах перед гаджетом предыдущего поколения.

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В семействе беспроводных наушников Huawei FreeBuds самая любопытная и заметная с точки зрения храбрости дизайнерской мысли — однозначно модель с простым номерным индексом «5». Есть еще, конечно, версия Lipstick с чехлом в виде губной помады, но этот вариант невозможно вынести за скобки иронии.

Создатели FreeBuds 5 вдохновлялись так называемой каплей принца Руперта или батавскими слезками. У этих стекляшек кроме сверхвысокого внутреннего напряжения весьма специфичная форма. Очень схожие пропорции применяются в «ножках» новинки Huawei. Помимо создания уникального визуального эффекта эти «капельки» одновременно решают задачи по эргономике и инженерии. Благодаря загнутым к голове пользователя «ножкам» и их утолщению снизу удержание наушников-вкладышей стало более выраженным.

Также разработчикам удалось поместить в наушники аккумулятор, емкость которого выросла больше чем на 30% в сравнении с предыдущим поколением. Так что длительность прослушивания на одном заряде выросла примерно на час, до трех с половиной часов с шумоподавлением и почти до пяти без него. Кейс этого поколения, кстати, тоже получил больший запас энергии. Еще он стал заряжать быстрее (около двух часов проигрывания музыки после пяти минут питания), и его снабдили функцией беспроводной зарядки.

Причудливость модели кроме самой формы подчеркивают два из трех доступных цветов Huawei FreeBuds 5. Оранжевый коралл — вариант, который был у меня на тесте, — наиболее заметный. Яркая смесь бронзового и розового цветов, по ощущениям, наиболее адаптивна к женскому гардеробу. А вот мерцающий серебристый уже легко признать унисекс-вариантом. Если вы знаете, кто такой Т1000, он же «жидкий металл», то объяснять прелести последнего цвета не придется.

В работе FreeBuds 5 оказались хороши. Для тех, кто не любит внутриканальные наушники, это один из вариантов снизить внешние шумы. Гибридное интеллектуальное динамическое шумоподавление ANC8 по умолчанию проявляет себя здорово. Но я бы рекомендовал использовать тонкие настройки в приложении AI Life. Там же можно отрегулировать персональное звучание на 10-полосном эквалайзере и усилить низкие частоты. Это точно пригодится любителям музыки в высоком разрешении. Ведь вкладыши поддерживают кодеки L2HC и LDAC.