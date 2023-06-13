Петербургское отделение РАН возглавит ректор Политеха Андрей Рудской

Президиум Российской академии наук (РАН) утвердил на пост председателя новообразованного отделения организации в Петербурге ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрея Рудского. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила пресс-служба РАН в своем Telegram-канале.

«Президиум РАН утвердил кандидатуру академика Андрея Рудского на пост председателя Санкт-Петербургского отделения РАН на срок до избрания председателя отделения»,— говорится в сообщении.

Андрей Рудской — ученый, доктор технических наук, специалист в области термомеханической обработки металлов и широкого класса современных материалов. С 2011 года возглавляет Политехнический университет, Автор и соавтор около 300 научных работ, из которых 19 — монографии. Член нескольких государственных комиссий, ВАК, президент Российской ассоциации международного сотрудничества «Общество дружбы с Турцией».

Решение о создании регионального отделения в Санкт-Петербурге было принято РАН в сентябре 2022 года. В соответствии с распоряжением правительства РФ, РАН в Петербурге займется участием и проведением фундаментальных и поисковых научных исследований, прогнозированием основных направлений развития Петербурга, Ленобласти и России в целом с точки зрения научной сферы.

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