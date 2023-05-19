В Петербурге откроется региональное отделение Российской академии наук

Правительство России распорядилось создать Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук. Это следует из данных, опубликованных 17 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, РАН в Петербурге займется участием и проведением фундаментальных и поисковых научных исследований, прогнозированием основных направлений развития Петербурга, Ленобласти и России в целом с точки зрения научной сферы.

В течение двух месяцев РАН утвердит состав отделения и перечень федерального имущества, которое перейдет новому отделению Академии наук.

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