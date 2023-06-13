В День России ВСУ выпустили по Белгородской области 62 снаряда и три гранаты: повреждены постройки и автомобиль

За 12 июня со стороны Украины Белгородскую области обстреляли 62 снарядами и атаковали тремя грантами с беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Больше всего атак пришлось на Шебекинский городской округ. По нему было выпущено 37 различных боеприпасов. Из ствольной артиллерии десять раз обстреляно село Белянка, пять четыре — поселок Первомайский и хутор Панков. Восемь минометных снарядов выпущено по Новой Таволжанке, пять — по Мурому, три — по Красному, два — по международному автомобильному пункту пропуска Шебекино. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – три. Пострадавших и повреждений нет. Однако в результате работы ПВО в поселке Разумное осколками поврежден один автомобиль.

По три прилета зафиксировано в Грайворонском горокруге и Краснояружском районе. В грайворонском селе Дроновка пострадавших нет, поврежден один частный дом — выбиты окна, посечен фасад. В краснояружском селе Вязовое также обошлось без пострадавших, осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия, а также линия электропередач, которую уже восстановили.

В Валуйском горокруге в селе Вериговка противник сбросил с беспилотников три гранаты. Пострадавших и разрушений нет.

Подробнее о происходящем в регионах после начала спецоперации читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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