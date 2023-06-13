Акваторию Невы полностью закроют для гидроциклов в дни ПМЭФ

Акватория Невы в Санкт-Петербурге будет полностью закрыта для гидроциклов с 14 по 17 июня в связи с проведением в городе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил губернатор Александр Беглов в интервью «РИА Новости». Текущие ограничительные меры разрешают использовать водный транспорт только в интересах органов госвласти, кинопроизводителей и СМИ.

«Под особый контроль взята акватория Северной столицы. Запрещено передвижение водных мотоциклов (гидроциклов) на Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, на Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива»,— рассказал глава города.

Общий запрет на гидроциклы, напомним, будет действовать одновременно с запретом на использование беспилотников до 31 июня. Передвижение малых судов других типов по Неве и ее рукавам ограничивается с 21.00 до 01.30 на период развода мостов.

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