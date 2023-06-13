На КАД у развязки с Московским шоссе досрочно завершили ремонт

Работы по замене гидроизоляции дорожного полона на петербургской КАД на 64-м км внешнего кольца завершены раньше срока, движение на участке восстановлено в полном объеме, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» во вторник, 13 июня. Завершение работ изначально планировалось на 20 июня.

«По состоянию на 5:00 13 июня работы по локальной замене напыляемой гидроизоляции на 64-м и 63-м километрах внешнего кольца КАД, между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей, завершены досрочно»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге завершили ремонт Выборгской и Арсенальной набережных. В общей сложности дорожники заменили на них 3,3 км асфальта.

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